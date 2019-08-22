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РИА Новости

Трамп намерен обсудить с Меркель зависимость Германии от российского газа

22:00 22.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудит с немецким канцлером Ангелой Меркель на саммите G7 "зависимость Германии от российского газа", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Торговля будет очень важной темой, также они обсудят энергетическую безопасность и зависимость Германии от российских источников газа", - сказал собеседник.
США ранее высказывались против строительства газопровода "Северный поток — 2", по которому российский газ должен пойти в Германию, и грозили санкциями участникам проекта. Под энергетической безопасностью в Европе США традиционно понимают политику сокращения поставок российских энергоресурсов.
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G7Дональд ТрампАнгела МеркельГерманияСШАЭкономика
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