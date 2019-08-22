Трамп на G7 обсудит с Трюдо усиление давления на власти Венесуэлы

"Во время их двусторонней встречи на полях G7 они обсудят широкий круг вопросов, включая торговлю, в частности общую поддержку исторического Соглашения о торговле между США, Канадой и Мексикой. Они обсудят варианты усиления давления на (президента Николаса) Мадуро в Венесуэле, и они также обсудят ситуацию в Гонконге", - сказал он.