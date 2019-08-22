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РИА Новости

Медведев объявил 45-й мировой чемпионат WоrldSkills в Казани открытым

21:47 22.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной - участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной - участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной - участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил открытым 45-й мировой чемпионат WorldSkills, отметив, что движение WorldSkills принесло в Россию энергию для создания современного образования, интерес к профессиям, умение применять теорию на практике.
"Что WorldSkills принес в нашу страну? Первое - это энергия для создания современного образования. Второе - это интерес к профессиям не только среди молодежи, но и среди людей любых возрастов, и тем более среди самих преподавателей. Третье - это умение применять теорию на практике, чтобы стать настоящим профессионалом, в чьем мастерстве нет сомнений ни на родине, ни в других странах. Все это WorldSkills", - сказал Медведев на открытии мирового чемпионата по стандартам Worldskills.
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"Самое время произнести главные слова на этой церемонии: 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills объявляю открытым", - добавил премьер-министр.
Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
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WorldSkillsWorldSkills Competition-2019Worldskills InternationalДмитрий МедведевРоссияКазаньОбщество
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