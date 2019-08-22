Медведев объявил 45-й мировой чемпионат WоrldSkills в Казани открытым

КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил открытым 45-й мировой чемпионат WorldSkills, отметив, что движение WorldSkills принесло в Россию энергию для создания современного образования, интерес к профессиям, умение применять теорию на практике.

"Что WorldSkills принес в нашу страну? Первое - это энергия для создания современного образования. Второе - это интерес к профессиям не только среди молодежи, но и среди людей любых возрастов, и тем более среди самих преподавателей. Третье - это умение применять теорию на практике, чтобы стать настоящим профессионалом, в чьем мастерстве нет сомнений ни на родине, ни в других странах. Все это WorldSkills", - сказал Медведев на открытии мирового чемпионата по стандартам Worldskills.

"Самое время произнести главные слова на этой церемонии: 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills объявляю открытым", - добавил премьер-министр.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.