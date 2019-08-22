Глава WorldSkills поблагодарил Путина и Медведева за организацию чемпионата

КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Глава WorldSkills International Саймон Бартли поблагодарил президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева за организацию мирового чемпионата по профессиональному мастерству.

"Прежде всего, хочу принести благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву, чья поддержка выразилась в том, что они принимали участие в этом обучении, и в том, чтобы молодые люди смогли достичь поставленных перед ними целей", - сказал Бартли на церемонии открытия чемпионата.

Он также отметил вице-премьера Татьяну Голикову, главу Татарстана Рустама Минниханова, власти Казани и руководителей крупных компаний.

Руководитель движения также отметил, что такие соревнования вдохновляют профессионалов по всему миру. По его словам, площадка чемпионата даст возможность различным чиновникам и специалистам обсудить предлагаемые идеи и политику в сфере образования.

"В те времена, когда некоторые профессии уходят со сцены, мы хотим наделить нашу молодежь теми необходимыми навыками, которые помогут этим молодым людям справиться со всеми высевами будущего", - отметил Бартли.