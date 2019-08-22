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РИА Новости

Глава WorldSkills поблагодарил Путина и Медведева за организацию чемпионата

21:44 22.08.2019 (обновлено: 21:45 22.08.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаДонские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019
Донские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Донские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Глава WorldSkills International Саймон Бартли поблагодарил президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева за организацию мирового чемпионата по профессиональному мастерству.
"Прежде всего, хочу принести благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву, чья поддержка выразилась в том, что они принимали участие в этом обучении, и в том, чтобы молодые люди смогли достичь поставленных перед ними целей", - сказал Бартли на церемонии открытия чемпионата.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осматривает площадку проведения 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
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Он также отметил вице-премьера Татьяну Голикову, главу Татарстана Рустама Минниханова, власти Казани и руководителей крупных компаний.
Руководитель движения также отметил, что такие соревнования вдохновляют профессионалов по всему миру. По его словам, площадка чемпионата даст возможность различным чиновникам и специалистам обсудить предлагаемые идеи и политику в сфере образования.
"В те времена, когда некоторые профессии уходят со сцены, мы хотим наделить нашу молодежь теми необходимыми навыками, которые помогут этим молодым людям справиться со всеми высевами будущего", - отметил Бартли.
Президент WorldSkills призвал также создавать рабочие места в сфере экологии, которые помогут преодолеть климатический кризис.
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Саймон БартлиДмитрий МедведевВладимир ПутинКазань
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