Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T21:41Z
https://ria.ru/20190822/1557807963.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149201/08/1492010855_0:0:3136:1764_1036x0_80_0_0_80fca5526c9f17659b5cb03c174ca338.jpg
РИА Новости

Президент Италии назвал дату нового раунда переговоров по выходу из кризиса

21:35 22.08.2019 (обновлено: 21:41 22.08.2019)
340
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Италии Серджо Маттарелла
Президент Италии Серджо Маттарелла
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
РИМ, 22 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла по завершении двухдневных консультаций по выходу из правительственного кризиса заявил, что начнет новый раунд переговоров с представителями политических сил страны во вторник.
"Возможны только правительства, которые получат доверие парламента на основе программы. В отсутствие подобных условий единственным выходом являются выборы", - заявил он журналистам в президентском Квиринальском дворце.
Лидер движения Пять звезд(Д5З) Луиджи ди Майо
Вчера, 19:25РИА Новости
Ди Майо заявил о готовности создать новое большинство в парламенте Италии
По его словам, участники консультаций сообщили ему о ведении переговоров для образования нового парламентского большинства.
"Мне передали просьбу дать время для развития такого диалога. Со стороны ряда политических сил была продемонстрирована возможность провести дальнейшие проверки. Моим долгом является потребовать ускоренных решений", - сказал глава государства.
"Я проведу новые консультации, которые начнутся во вторник, для того чтобы сделать выводы и принять необходимые решения", - заключил Маттарелла.
Перед его выступлением СМИ стало известно о том, что парламентская ассамблея "Движения 5 звезд", ранее входившего в парламентское большинство с партией "Лига", уполномочила своего лидера вице-премьера Луиджи Ди Майо и глав парламентских фракций встретиться с делегацией Демократической партии, находившейся к предыдущему правительству в оппозиции.
Джузеппе Конте
20 августа, 22:24РИА Новости
Президент Италии принял отставку Конте
Президент страны провел двухдневные консультации в поисках выхода из правительственного кризиса, который начал лидер "Лиги", вице-премьер Маттео Сальвини. Восьмого августа тот уведомил премьер-министра Джузеппе Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать. Во вторник премьер отправился на прием к президенту и вручил ему прошение об отставке. Маттарелла должен определить, существуют ли сейчас условия формирования нового большинства, в противном случае он может предложить создать некий переходный кабинет до проведения внеочередных выборов.
200000
Обсудить 0
Серджо МаттареллаИталияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Генконсульство России посоветовало избегать людных мест в Гонконге
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен обсудить с Меркель зависимость Германии от российского газа
Здание парламента Греции в Афинах
Греция намерена изменить политику предоставления убежища
Женщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны
Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
Лента
новостей
Лидер движения Пять звезд(Д5З) Луиджи ди Майо
Ди Майо заявил о готовности создать новое большинство в парламенте Италии
Афины
Россию пригласили на празднование двухсотлетия греческой революции
Эмблема WWF
Greenpeace и WWF бойкотируют саммит G7
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите G7 в Ла-Мальбие, Квебек, Канада. 8 июня 2018
Трамп на G7 обсудит с Трюдо усиление давления на власти Венесуэлы
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
МИД Канады назвал условия присоединения России к G7
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге прошел митинг школьников против законопроекта об экстрадиции
Никола Дзингаретти
Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон положил ногу на стол на встрече с Макроном
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал ЕС выступить против присоединения России к G7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
Лента новостейМолния