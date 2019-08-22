Зеленский призвал ЕС выступить против присоединения России к G7

КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Дональдом Туском призвал ЕС выступить против присоединения РФ к G7, сообщила в четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь Зеленский заявил, что возвращение России в G8 станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

"В сегодняшнем телефонном разговоре с президентом Европейского совета Зеленский призвал ЕС решительно отвергать присоединение России к "Большой семерке", - написала Мендель в Twitter

Также пресс-служба Зеленского сообщила, что Туск заверил президента Украины в солидарности позиций. "Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Зеленский 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать поддержку Украины.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.