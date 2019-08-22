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РИА Новости

США призвали Южную Корею и Японию к ведению диалога

21:17 22.08.2019 (обновлено: 21:24 22.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведывательными данными с Японией, призывает эти страны вести диалог, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Благодаря этому соглашению 2016 года Сеул и Токио могли обмениваться напрямую информацией о КНДР без посредничества Соединенных Штатов. Прежде всего, в Южной Корее проявляли интерес к снимкам из космоса с японских спутников территории КНДР в связи с испытаниями там баллистических ракет, базирующихся на подводных лодках. На его подписании настаивали США для укрепления военных связей с Японией и Южной Кореей - их главными союзниками в Азии.
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"Я говорил со своим южнокорейским коллегой этим утром. Мы разочарованы решением Южной Кореи. мы призываем эти две страны продолжать взаимодействие и диалог", - сказал он на пресс-конференции.
В четверг Сеул объявил об отказе от продления договора с Японией об обмене разведывательной информацией (GSOMIA) в ответ на решение Токио лишить Южную Корею режима наибольшего благоприятствования в торговле. В начале июля Япония заявила, что потеряла доверие к Южной Корее в связи с попытками Сеула добиться выплат компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался японскими компаниями в годы японского колониализма в Корее 1910-1945 годов.
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Майк ПомпеоЮжная КореяЯпонияСШАВ мире
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