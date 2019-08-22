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РИА Новости

Россию пригласили на празднование двухсотлетия греческой революции

20:59 22.08.2019
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© РИА Новости / СомовАфины
Афины
© РИА Новости / Сомов
АФИНЫ, 22 авг - РИА Новости. Греция приглашает Россию принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 200-летия греческой революции в 2021 году, сообщил МИД Греции.
В четверг в МИДе состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Греции Милвиадиса Варвициотиса и посла России в Афинах Андрея Маслова. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, возможный визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию до конца года и дальнейшее углубление греко-российских экономических отношений, сообщил МИД. Было подтверждено общее желание обеих сторон дальнейшего укрепления связей России и Греции.
"Первый заместитель министра пригласил Россию принять участие в юбилейных мероприятиях, которые пройдут в нашей стране в 2021 году по случаю 200-летия греческой революции",- говорится в сообщении.
Греция планирует широко отметить 200-летие революции. Премьер-министр Кириакос Мицотакис образовал комитет по празднованию знаменательной даты, его возглавили Яна Ангелопулу, которая возглавлял оргкомитет Греции по подготовке к Олимпийским играм 2004 года. Мицотакис считает празднование 200-летия свободы греческого государства знаковым событием. Мероприятия пройдут по всей стране и завершатся летом 2021 года в Афинах. Празднование планируется в административных центрах каждого региона, знаковых местах страны, а также во многих городах за рубежом.
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Огромную роль в греческой революции сыграла Россия. В Одессе была создана организация "Филики Этери", планировавшая восстание против Османского владычества. В революции участвовали российские офицеры греческого происхождения.
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