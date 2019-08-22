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РИА Новости

На юго-западе Москвы начали снимать ограничения движения

20:57 22.08.2019
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© РИА Новости / Юрий Артамонов / Перейти в фотобанкЦерковь Архангела Михаила на проспекте Вернадского в Москве
Церковь Архангела Михаила на проспекте Вернадского в Москве
© РИА Новости / Юрий Артамонов
Перейти в фотобанк
Церковь Архангела Михаила на проспекте Вернадского в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ограничения движения начали снимать на юго-западе Москвы в районе ранее закрытых станций Сокольнической линии метро, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Ранее движение на юго-западе столицы было ограничено для обеспечения приоритетного проезда городского транспорта на время закрытия участка "красной" ветки метро от станции "Проспект Вернадского" до "Коммунарки". Так в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское была изменена схема движения, обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.
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"Ограничения движения на юго-западе начали снимать. Уже открыты съезды с улицы Адмирала Корнилова, с Ленинского проспекта на улицу Островитянова и с улицы Островитянова на Ленинский проспект",- говорится в сообщении.
Также отмечается, что съезды уже открыты с проспекта Вернадского на улицу Косыгина а также с Университетского проспекта на улицу Косыгина.
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