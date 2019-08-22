Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним

"Вторая мировая война была во многом порождением итогов Первой мировой войны, итогов Версальского мирного договора (подписанного 28 июня 1919 года в Версальском дворце во Франции и официально завершившего Первую мировую войну. – Примеч. ред.). Маршал Франции Фердинанд Фош говорил (и был абсолютно прав), что Версальский мир – это лишь перемирие на 20 лет. 20 лет прошло, и война началась", – подчеркнул в выступлении директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"Сегодня очень модно акцентировать внимание на том, что СССР подписал пакт о ненападении с Гитлером. Но фактически мы подписали его последними. В марте 1939 года Германия оккупировала всю Чехию, из Словакии сделала марионеточное государство. Наш военный атташе в Латвии в начале 1939 года сообщал, что в этой стране фактически готовится фашистский переворот, в Риге маршируют юноши и девушки с нацисткой символикой, латвийские военные ведут переговоры с немцами. А что значит вступление немецких войск в Прибалтику? До Ленинграда около 100 километров", – подчеркнул он и добавил, что, подписывая пакт Молотова – Риббентропа, СССР стремился выиграть время, для того чтобы подготовиться к отражению агрессии.