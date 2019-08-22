Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. События кануна и начала Второй мировой войны и в наши дни вызывают острые дискуссии. В первую очередь это касается подписания 23 августа 1939 года советско-германского договора о ненападении, известного как пакт Молотова – Риббентропа, который нередко используется сегодня в информационной войне против России.

Речь идет о попытке возложить ответственность за начало Второй мировой войны не только на Германию, но и на Советский Союз. Однако, по мнению участников круглого стола "Пакт Молотова – Риббентропа: правда и мифы, которые его окружают", этот тезис при объективном и всестороннем анализе международной политики того времени не выдерживает критики. Опираться нужно не на домыслы и ложные интерпретации, а на реальные исторические факты и документы – таков лейтмотив выступлений участников круглого стола.

"Вторая мировая война была во многом порождением итогов Первой мировой войны, итогов Версальского мирного договора (подписанного 28 июня 1919 года в Версальском дворце во Франции и официально завершившего Первую мировую войну. – Примеч. ред.). Маршал Франции Фердинанд Фош говорил (и был абсолютно прав), что Версальский мир – это лишь перемирие на 20 лет. 20 лет прошло, и война началась", – подчеркнул в выступлении директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По словам эксперта, о стремлении завоевать жизненное пространство на Востоке Гитлер писал еще в 1925 году в книге "Майн кампф". Англия и Франция в свою очередь пытались направить агрессивные планы Германии именно на Восток, рассчитывая, что это не только позволит им сохранить влияние в Европе и колониях, но и поможет уничтожить СССР и ослабить Германию.

"После прихода нацистов к власти (в 1933 году. – Примеч. ред.) события развивались стремительно. В 1931 году Япония начала агрессию против Китая и завоевала Манчжурию, и именно там образовался очаг будущей Второй мировой войны. 1936 год – свержение республиканского правительства Испании, пользовавшегося поддержкой СССР. Франкисты (военно-националистическая диктатура под предводительством генерала Франсиско Франко, поддержанная фашистской Италией, Германией и Португалией. – Примеч. ред.) рвутся к власти. 1938 год – Германия присоединяет Австрию. Запад молчит, протестует только СССР", – рассказал Михаил Мягков.

Он напомнил также о Мюнхенском соглашении, подписанном 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини.

"Чехословакии было предписано в десятидневный срок отдать Германии Судетскую область, а это пятая часть территории, четвертая часть населения, половина тяжелой промышленности, фактически все укрепления. Мы готовы были помочь Чехословакии, но ее предали свои же союзники, Англия и Франция. Чехословакию даже не пригласили в Мюнхен. Позднее Англия и Франция подписали с Гитлером пакт о ненападении", – сказал он.

Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.

"Сегодня очень модно акцентировать внимание на том, что СССР подписал пакт о ненападении с Гитлером. Но фактически мы подписали его последними. В марте 1939 года Германия оккупировала всю Чехию, из Словакии сделала марионеточное государство. Наш военный атташе в Латвии в начале 1939 года сообщал, что в этой стране фактически готовится фашистский переворот, в Риге маршируют юноши и девушки с нацисткой символикой, латвийские военные ведут переговоры с немцами. А что значит вступление немецких войск в Прибалтику? До Ленинграда около 100 километров", – подчеркнул он и добавил, что, подписывая пакт Молотова – Риббентропа, СССР стремился выиграть время, для того чтобы подготовиться к отражению агрессии.