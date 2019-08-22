Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T20:58Z
https://ria.ru/20190822/1557807254.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/66/1557806602_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_52515f1292391eda1ccc3dd0f9b5e8e2.jpg
РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним

20:58 22.08.2019
229
© BundesarchivСталин и Риббентроп в Кремле
Сталин и Риббентроп в Кремле
© Bundesarchiv
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. События кануна и начала Второй мировой войны и в наши дни вызывают острые дискуссии. В первую очередь это касается подписания 23 августа 1939 года советско-германского договора о ненападении, известного как пакт Молотова – Риббентропа, который нередко используется сегодня в информационной войне против России.
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
Вчера, 03:2180 лет с начала Второй мировой войны
Историк: пакт Молотова-Риббентропа сорвал планы экспансии Британии в Европе
Речь идет о попытке возложить ответственность за начало Второй мировой войны не только на Германию, но и на Советский Союз. Однако, по мнению участников круглого стола "Пакт Молотова – Риббентропа: правда и мифы, которые его окружают", этот тезис при объективном и всестороннем анализе международной политики того времени не выдерживает критики. Опираться нужно не на домыслы и ложные интерпретации, а на реальные исторические факты и документы – таков лейтмотив выступлений участников круглого стола.

"Вторая мировая война была во многом порождением итогов Первой мировой войны, итогов Версальского мирного договора (подписанного 28 июня 1919 года в Версальском дворце во Франции и официально завершившего Первую мировую войну. – Примеч. ред.). Маршал Франции Фердинанд Фош говорил (и был абсолютно прав), что Версальский мир – это лишь перемирие на 20 лет. 20 лет прошло, и война началась", – подчеркнул в выступлении директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По словам эксперта, о стремлении завоевать жизненное пространство на Востоке Гитлер писал еще в 1925 году в книге "Майн кампф". Англия и Франция в свою очередь пытались направить агрессивные планы Германии именно на Восток, рассчитывая, что это не только позволит им сохранить влияние в Европе и колониях, но и поможет уничтожить СССР и ослабить Германию.
"После прихода нацистов к власти (в 1933 году. – Примеч. ред.) события развивались стремительно. В 1931 году Япония начала агрессию против Китая и завоевала Манчжурию, и именно там образовался очаг будущей Второй мировой войны. 1936 год – свержение республиканского правительства Испании, пользовавшегося поддержкой СССР. Франкисты (военно-националистическая диктатура под предводительством генерала Франсиско Франко, поддержанная фашистской Италией, Германией и Португалией. – Примеч. ред.) рвутся к власти. 1938 год – Германия присоединяет Австрию. Запад молчит, протестует только СССР", – рассказал Михаил Мягков.
Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
Вчера, 03:5480 лет с начала Второй мировой войны
Историк: протокол к пакту Молотова-Риббентропа отвечает нормам дипломатии
Он напомнил также о Мюнхенском соглашении, подписанном 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини.
"Чехословакии было предписано в десятидневный срок отдать Германии Судетскую область, а это пятая часть территории, четвертая часть населения, половина тяжелой промышленности, фактически все укрепления. Мы готовы были помочь Чехословакии, но ее предали свои же союзники, Англия и Франция. Чехословакию даже не пригласили в Мюнхен. Позднее Англия и Франция подписали с Гитлером пакт о ненападении", – сказал он.
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.

"Сегодня очень модно акцентировать внимание на том, что СССР подписал пакт о ненападении с Гитлером. Но фактически мы подписали его последними. В марте 1939 года Германия оккупировала всю Чехию, из Словакии сделала марионеточное государство. Наш военный атташе в Латвии в начале 1939 года сообщал, что в этой стране фактически готовится фашистский переворот, в Риге маршируют юноши и девушки с нацисткой символикой, латвийские военные ведут переговоры с немцами. А что значит вступление немецких войск в Прибалтику? До Ленинграда около 100 километров", – подчеркнул он и добавил, что, подписывая пакт Молотова – Риббентропа, СССР стремился выиграть время, для того чтобы подготовиться к отражению агрессии.

Мягков особо подчеркнул, что подписание пакта Молотова – Риббентропа стало следствием подписанного ранее Мюнхенского соглашения, политики умиротворения Германии, которую проводили Англия и Франция, попыток Англии и Франции направить германскую агрессию на Восток против Советского Союза.
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Вчера, 03:2080 лет с начала Второй мировой войны
Историк объяснил "демонизацию" пакта Молотова-Риббентропа в Прибалтике
200000
Обсудить 0
80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)ГерманияРоссияСССРВ мире
Рекомендуем
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Курганской области в ДТП погибли две женщины и ребенок
РИА
Новости
Салон самолета
Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев 2019 года увеличила пассажиропоток на 12,2%
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
Биография Михаила Абрамова
Лента
новостей
Машина полиции
На Урале одного из полицейских арестовали по делу об изнасиловании девушки
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство в США осудило попытки выставить СССР "зачинщиком" Второй мировой
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эксперт оценил влияние взятия Хан-Шейхуна на позиции России по Сирии
Флаги стран-участниц саммита G7
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Путин надеется на восстановление полноформатных отношений России и ЕС
Церковь Архангела Михаила на проспекте Вернадского в Москве
На юго-западе Москвы начали снимать ограничения движения
Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид
Нуриддин Саид: Таджикистан не перейдет с кириллицы на арабский алфавит
Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019
В Петербурге увеличилось число пострадавших при пожаре в складском здании
Скорая помощь на улице Стамбула
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп назвал причины "нарушения" Россией ДРСМД
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
Космический полет робота "Федора"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
Лента новостейМолния