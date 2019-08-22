В Татрах россияне не пострадали от ударов молний

ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Граждане России не пострадали в результате многочисленных ударов молний в польских Татрах, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Польше.

"Информации о пострадавших гражданах России пока не поступало", - рассказал собеседник агентства.

По последней информации, в четверг от ударов молний в польских Татрах погибли четыре человека, в том числе двое детей.

По данным Малопольского воеводы Петра Чвика, в результате ударов молний много пострадавших. Он уточнил, что в госпиталь в Закопанах поступило 89 человек. Также раненые поступают и в другие лечебные учреждения.

В настоящее время в горах продолжается спасательная операция. На место трагедии скоро прибудет премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий.

Одним из мест, где произошла трагедия, оказалась гора Гевонт, где сильная молния ударила в группу туристов. Несколько человек были ранены. Несмотря на реанимационные мероприятия, не удалось спасти 12-летнего мальчика.

Спасатели отметили, что на вершине горы установлен металлический крест, в который могут ударять молнии. Также опасность представляют металлические цепи, которыми огорожены туристические тропы в районе горы.

В спасательных операциях задействованы четыре вертолета, на место продолжают прибывать спасатели.