Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

Ученые изучали реакцию респондентов на различные звуки, которые издают кошки и собаки. В эксперименте приняли 450 женщин и 111 мужчин. 47 процентов опрошенных сообщили, что держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки — у 31. Оба вида домашних питомцев содержат 49 человек.