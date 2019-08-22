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РИА Новости

Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

20:42 22.08.2019 (обновлено: 20:59 22.08.2019)
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© Depositphotos / glazeimageДевушка целует кота
Девушка целует кота
© Depositphotos / glazeimage
ЛОНДОН, 22 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Ученые изучали реакцию респондентов на различные звуки, которые издают кошки и собаки. В эксперименте приняли 450 женщин и 111 мужчин. 47 процентов опрошенных сообщили, что держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки — у 31. Оба вида домашних питомцев содержат 49 человек.
"Результаты наших исследований не поддержали мнение, что владельцы кошек больше других страдают от депрессии, тревоги или переживаний, связанных с близкими отношениями", — подвели итог ученые.
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