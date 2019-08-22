СМИ сообщили о планах Apple выпустить iPhone с тремя камерами

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Apple готовится к выпуску ряда новых усовершенствованных устройств, главным из которых станет iPhone Pro с тремя фотокамерами, сообщает агентство Apple готовится к выпуску ряда новых усовершенствованных устройств, главным из которых станет iPhone Pro с тремя фотокамерами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

"В следующем месяце калифорнийский технологический гигант планирует анонсировать три новых iPhone. Телефоны, скорее всего, поступят в продажу в сентябре", - сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что новый iPhone Pro будет оснащен усовершенствованной камерой на задней панели, которая будет обладать третьим датчиком для съемки. Датчики будут снимать три изображения одновременно и использовать новое программное обеспечение искусственного интеллекта для автоматической коррекции комбинированной фотографии.

Агентство также сообщает, что iPhone, который придет на смену iPhone XR, будет оснащен второй задней камерой, что позволит улучшить портретный режим съемки и сохранить качество при увеличении.