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РИА Новости

СМИ сообщили о планах Apple выпустить iPhone с тремя камерами

20:38 22.08.2019
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Apple готовится к выпуску ряда новых усовершенствованных устройств, главным из которых станет iPhone Pro с тремя фотокамерами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"В следующем месяце калифорнийский технологический гигант планирует анонсировать три новых iPhone. Телефоны, скорее всего, поступят в продажу в сентябре", - сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Уточняется, что новый iPhone Pro будет оснащен усовершенствованной камерой на задней панели, которая будет обладать третьим датчиком для съемки. Датчики будут снимать три изображения одновременно и использовать новое программное обеспечение искусственного интеллекта для автоматической коррекции комбинированной фотографии.
Агентство также сообщает, что iPhone, который придет на смену iPhone XR, будет оснащен второй задней камерой, что позволит улучшить портретный режим съемки и сохранить качество при увеличении.
Кроме того, Apple намерена выпустить новую версию iPad Pro с обновленными камерами, Apple Watch и модернизированный MacBook Pro. Отмечается, что выпуск новых продуктов, а также нового программного обеспечения будут способствовать росту прибыли компании в четвертом квартале.
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