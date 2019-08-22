США хотят возобновить взаимодействие с Россией по мораторию на биооружие

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США хотят возобновить взаимодействие с Россией в области контроля за запрещением биологического оружия, так как у Вашингтона нет информации об уничтожении этого оружия в РФ. Такая позиция зафиксирована в опубликованном докладе госдепартамента о соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения в 2018 году.

"Соединенные Штаты будут следить за деятельностью России в сфере (технологий) двойного назначения и стремиться к дальнейшему вовлечению России в вопросы, касающиеся обязательств (в рамках моратория на биооружие – ред.)", - говорится в докладе.

В госдепартаменте отмечают, что в 2018 году консультаций по этим вопросам между странами не было, несмотря на объявленную готовность сторон к выполнению "мер по укреплению доверия".

В ведомстве указывают, что для США "остается неясным, выполнила ли Россия свои обязательства" в рамках конвенции по биологическому оружию уничтожить или направить на мирные цели биооружие, его компоненты и средства доставки, которые она унаследовала от СССР. Советский Союз присоединился к конвенции (КЗХО) в 1975 году.

Как утверждают авторы доклада, "с 2011 года Российская Федерация пересмотрела планы и финансирование своих национальных химических и биологических объектов", при этом Москва якобы не предоставила подробностей, "соответствующих формам мер по укреплению доверия". "Кроме того, в течение отчетного периода российские государственные структуры продолжали заниматься видами деятельности двойного назначения, которые могут быть несовместимы с конвенцией", - утверждается в докладе.