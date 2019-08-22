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РИА Новости

США хотят возобновить взаимодействие с Россией по мораторию на биооружие

20:34 22.08.2019
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США хотят возобновить взаимодействие с Россией в области контроля за запрещением биологического оружия, так как у Вашингтона нет информации об уничтожении этого оружия в РФ. Такая позиция зафиксирована в опубликованном докладе госдепартамента о соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения в 2018 году.
"Соединенные Штаты будут следить за деятельностью России в сфере (технологий) двойного назначения и стремиться к дальнейшему вовлечению России в вопросы, касающиеся обязательств (в рамках моратория на биооружие – ред.)", - говорится в докладе.
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В госдепартаменте отмечают, что в 2018 году консультаций по этим вопросам между странами не было, несмотря на объявленную готовность сторон к выполнению "мер по укреплению доверия".
В ведомстве указывают, что для США "остается неясным, выполнила ли Россия свои обязательства" в рамках конвенции по биологическому оружию уничтожить или направить на мирные цели биооружие, его компоненты и средства доставки, которые она унаследовала от СССР. Советский Союз присоединился к конвенции (КЗХО) в 1975 году.
Как утверждают авторы доклада, "с 2011 года Российская Федерация пересмотрела планы и финансирование своих национальных химических и биологических объектов", при этом Москва якобы не предоставила подробностей, "соответствующих формам мер по укреплению доверия". "Кроме того, в течение отчетного периода российские государственные структуры продолжали заниматься видами деятельности двойного назначения, которые могут быть несовместимы с конвенцией", - утверждается в докладе.
В мае в МИД РФ заявляли, что Россия еще в 2016 году выступила с инициативой о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, предлагала принять заявление СБ ООН в поддержку коллективных усилий по борьбе с угрозами химтерроризма, но страны Запада во главе с США под надуманными предлогами блокировали эти инициативы. Также в Москве выражали озабоченность тем, что США игнорируют положения КЗХО, предписывающие проведение консультаций по двусторонним каналам для соответствующей проработки спорных вопросов.
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