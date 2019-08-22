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РИА Новости
Культура

Роберта Дауни — младшего зовут на помощь Человеку-пауку

20:40 22.08.2019
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© AP Photo / Invision/Jon FurnissАктер Роберт Дауни младший на премьере фильма "Железный человек 3" в Лондоне, Великобритания
Актер Роберт Дауни младший на премьере фильма Железный человек 3 в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Invision/Jon Furniss
МОСКВА, 22 авг ­– РИА Новости. Инстаграм актера Роберта Дауни — младшего атакуют фанаты, чтобы он помог вернуть Человека-паука в Marvel.

"Тони, ты не поверишь, что случилось! Ты умер за Питера, чтобы он продолжил твое наследие, но Sony сломали его. Пожалуйста, спаси Питера еще раз", — написала @djpotatoxxiv.

"Может, вы купите Человека-паука?", "Вернитесь, пожалуйста, в киновселенную Marvel", "Мистер Старк, мы снова потеряли ребенка", "Помогите Спайдермену".
Тысячи комментариев о Человеке-пауке посыпались в адрес Дауни — младшего после того, как актер разместил интригующее видео о рок-группе The Rolling Stones и NASA.
"Я сгораю от предвкушения. Что общего между The Rolling Stones, NASA, стадионом "Роуз Боул" и знаком моего зодиака? Возможно, то, что сегодня произойдет, станет самым невероятным из того, что вы когда-либо видели и слышали", — сказал актер.
Но после истории с Sony и Disney поклонников Marvel, кажется, даже концертом из космоса не удивишь.
Кадр из фильма Человек-паук
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