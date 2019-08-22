Украинские силовики из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, загорелись два жилых дома, сообщили в четверг журналистам в Народной милиции ДНР.

По данным Народной милиции, украинские силовики "в 18.50 (мск) нанесли минометный удар по окраинам поселка шахты имени Гагарина в Горловке".

"В течении 10 минут в мирных кварталах разорвалось девять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель Народной милиции. По его словам, в результате обстрела загорелось два жилых дома.