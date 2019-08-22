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РИА Новости

Украинские силовики из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР

20:15 22.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, загорелись два жилых дома, сообщили в четверг журналистам в Народной милиции ДНР.
По данным Народной милиции, украинские силовики "в 18.50 (мск) нанесли минометный удар по окраинам поселка шахты имени Гагарина в Горловке".
"В течении 10 минут в мирных кварталах разорвалось девять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель Народной милиции. По его словам, в результате обстрела загорелось два жилых дома.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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