Захарова назвала заявления по восстановлению G8 с Россией несерьезными

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

"Если они вырабатывают консолидированную позицию раз в год по целому ряду вопросу - от международного терроризма до ситуации на Украине, то уж по такому протокольному вопросу, как взаимодействие с Россией в рамках своего форума, они должны были сначала договориться между собой. Так обычно делалось раньше. Но раньше все-таки мы имели дело с большими профессионалами, сегодня мир так или иначе переходит в руки людей, исповедующих законы шоу-бизнеса. Очень хочется, чтобы эта ситуация оставалось все-таки в рамках дипломатии", - добавила официальный представитель МИД РФ.