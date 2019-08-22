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РИА Новости

Захарова назвала заявления по восстановлению G8 с Россией несерьезными

20:07 22.08.2019 (обновлено: 20:10 22.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Предложения, которые озвучивались в последние дни по восстановлению формата "Большой восьмерки" с участием России, пока несерьезны, нужен профессиональный диалог, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
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"Нужно говорить не о намерениях, а о форме. Это, конечно, несерьезная форма, так не делаются дела ... В данном случае очень важно услышать и понять, что хочет сам формат, сама "семерка", о чем могут договориться ее члены, и после этого соответствующие предложения должны быть сделаны российской стороне, если таковые предложения будут на столе, а Россия их рассмотрит", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" в ответ на просьбу прокомментировать заявления разного уровня по вопросу восстановления формата "Большой восьмерки" с участием РФ.
"Если они вырабатывают консолидированную позицию раз в год по целому ряду вопросу - от международного терроризма до ситуации на Украине, то уж по такому протокольному вопросу, как взаимодействие с Россией в рамках своего форума, они должны были сначала договориться между собой. Так обычно делалось раньше. Но раньше все-таки мы имели дело с большими профессионалами, сегодня мир так или иначе переходит в руки людей, исповедующих законы шоу-бизнеса. Очень хочется, чтобы эта ситуация оставалось все-таки в рамках дипломатии", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваG7МИД РФG8РоссияПолитика
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