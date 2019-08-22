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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова призвала кандидатов быть внимательнее при подготовке документов

20:02 22.08.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова посоветовала кандидатам, желающим в ближайшее время начать политическую карьеру и избраться в органы власти, внимательно изучить требования избирательного законодательства, чтобы не допускать ошибок при подготовке документов.
"Может быть, не полностью все избирательное законодательство изучить досконально, но, по крайней мере, поэтапно - требования закона к кандидатам, чтобы все процедуры были выполнены", - сказала Памфилова в интервью "Россия 24".
"Более того, мы им такую помощь сейчас оказываем - на нашем сайте Центральной избирательной комиссии очень доступная информация, буквально пошаговая: что надо сделать кандидату, какие требования выполнить, какие надо представить документы. Обязательно внимательно проверить, чтобы правильно были нотариально заверены, чтобы заполнить так называемую президентскую справку антикоррупционную", - продолжила глава ЦИК.
Она также призвала быть внимательнее при сборе подписей и выполнении других требований закона.
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"Мы столкнулись с тем, что многие кандидаты в кандидаты, то есть это политики, которые имеют большие амбиции, многих элементарных вещей просто не знают, к их стыду", - подчеркнула Памфилова.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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