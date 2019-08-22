Памфилова призвала кандидатов быть внимательнее при подготовке документов

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова посоветовала кандидатам, желающим в ближайшее время начать политическую карьеру и избраться в органы власти, внимательно изучить требования избирательного законодательства, чтобы не допускать ошибок при подготовке документов.

"Может быть, не полностью все избирательное законодательство изучить досконально, но, по крайней мере, поэтапно - требования закона к кандидатам, чтобы все процедуры были выполнены", - сказала Памфилова в интервью "Россия 24"

"Более того, мы им такую помощь сейчас оказываем - на нашем сайте Центральной избирательной комиссии очень доступная информация, буквально пошаговая: что надо сделать кандидату, какие требования выполнить, какие надо представить документы. Обязательно внимательно проверить, чтобы правильно были нотариально заверены, чтобы заполнить так называемую президентскую справку антикоррупционную", - продолжила глава ЦИК.

Она также призвала быть внимательнее при сборе подписей и выполнении других требований закона.

"Мы столкнулись с тем, что многие кандидаты в кандидаты, то есть это политики, которые имеют большие амбиции, многих элементарных вещей просто не знают, к их стыду", - подчеркнула Памфилова.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.