В Мали шесть человек погибли в ДТП с грузовиком

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли, 44 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в западноафриканской стране Мали, сообщает министерство транспорта и городской мобильности страны в своем Facebook.
Авария произошла ночью в четверг близ города Сегу, который расположен в южной части Мали. Как отмечается, 10-тонный грузовик выехал на другую сторону дороги и столкнулся с автобусом, который ехал в противоположном направлении.
"По предварительным данным, шесть человек погибли и 44 пострадали, среди них 19 в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были эвакуированы в больницу Сегу", - говорится в заявлении.
Ведомство отметило, что вероятными причинами аварии могут быть превышение скорости и то, что водитель грузовика мог заснуть за рулем.
Министр транспорта выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
25 января, 15:13РИА НовостиДва миротворца ООН погибли при взрыве в Мали