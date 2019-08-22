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РИА Новости

Канада против возвращения России в G8, сообщили СМИ

19:51 22.08.2019 (обновлено: 21:03 22.08.2019)
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Канада против возвращения России в G8, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ране сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США и поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя эту идею, заявил, что необходимо узнать, что думают остальные члены G7.
Флаги Большой восьмерки
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"Россию не пригласили на этот саммит, и позиция премьер-министра, позиция Канады остается той же, что и в прошлом году, когда вопрос уже поднимался. Ответ - нет", - заявил агентству канадский чиновник в четверг накануне саммита в Биаррице.
Канада, где проживает одна из крупнейших в мире украинских общин - один из стран, наиболее активно поддерживающих позицию Киева на международной арене.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Россия считает полезными любые контакты со странами G7 и не исключает возобновления G8.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийЛебедь, рак и щука
Лебедь, рак и щука
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Лебедь, рак и щука
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампG8Владимир ПутинКанадаРоссияСШАВ мире
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