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РИА Новости

Захарова заявила, что владеет данными по обмену между Украиной и Россией

19:42 22.08.2019 (обновлено: 19:53 22.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что располагает информацией по возможным обменам удерживаемых лиц между Украиной и Россией, но поделиться ею не может.
"Информация есть, но поделиться ею я не могу. Мы считаем в данном случае, несмотря на всю нашу открытость, что все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе. Что и будет сделано", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1".
Пограничник на пункте пропуска Джанкой
Вчера, 10:14РИА Новости
Адвокат рассказал о подготовке обмена трех находящихся на Украине россиян
Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна. При этом адвокат отказался уточнить число россиян, которые будут участвовать в обмене.
Баранов и Одинцов были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством". В феврале 2018 года два районных суда Киева признали военных виновными в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы.
Россиянин Мефедов, а также украинец Сергей Долженков, проходившие по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, вышли из СИЗО Николаева 19 августа. Центральный районный суд Николаева 16 августа постановил освободить Мефедова и Долженкова под залог в размере 135 тысяч гривен (5,3 тысячи долларов) за каждого.
Военнослужащий РФ Александр Баранов, похищенный Службой безопасности Украины в ноябре 2016 в Подольском районном суде Киева. 8 февраля 2018
Вчера, 13:42Сказано в эфире - Радио Sputnik
Политолог: в обмене заключенными между Украиной и РФ "есть парадокс"Адвокат рассказал о подготовке обмена трех находящихся на Украине россиян. В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал эту информацию.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом занимавшего в то время пост президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
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Мария ЗахароваМИД РФРоссияУкраинаПолитика
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