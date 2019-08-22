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РИА Новости

США заподозрили Россию и Китай в нарушении моратория по ядерным испытаниям

19:39 22.08.2019
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CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Госдепартамент США считает, что Россия не соблюдает, а Китай, возможно, не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. Такая оценка содержится в опубликованном докладе ведомства о соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
Россия и Китай ранее неоднократно отрицали такие обвинения.
"Китай, возможно, провел в 2018 году несколько испытаний или экспериментов, связанных с ядерным оружием… Характер этих испытаний вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения Китаем моратория (на ядерные испытания), о котором Китай объявил в 1996 году, если судить по американскому стандарту "нулевой мощности", - говорится в докладе.
В документе указывается, что дополнительная информация о таких испытаниях приводится в секретной версии доклада.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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Относительно России госдепартамент повторяет данные разведки США, обнародованные в июне, о том, что она не придерживается стандарта "нулевой мощности".
"Соединенные Штаты считают, что Россия не соблюдает свой мораторий на ядерные испытания в соответствии с американским стандартом "нулевой мощности". США, включая разведывательное сообщество, оценивают, что Россия провела испытания ядерного оружия, которые имели ядерную мощность", - говорится в докладе.
"Наше понимание развития ядерного оружия (в РФ) приводит Соединенные Штаты к оценке, что испытательная деятельность России поможет ей улучшить свой потенциал в области ядерного оружия. Соединенные Штаты, напротив, отказались от таких преимуществ, поддерживая стандарт "нулевой мощности", - полагают в госдепартаменте.
Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
14 июня, 19:28Радио
"Грязная игра". Военный эксперт оценил позицию США по ядерным испытаниямМосква призвала Вашингтон обосновать выдвинутое в адрес России обвинение в нарушении моратория на ядерные испытания. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, США выступили с этим обвинением.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако целый ряд стран, включая США и КНР до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающи ядерным оружием взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний. США придерживаются собственного стандарта "нулевой мощности", который не является международно признанным, но по которому они оценивают политику других стран.
В июне в МИД РФ назвали обвинения в адрес России "абсолютно беспочвенными" и заявили, что они "не могут расцениваться иначе как "прикрытие" шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний".
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи глав делегаций стран-участников второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
5 июня, 18:50РИА Новости
Россия и Китай осудили возможные планы США провести ядерные испытания
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Государственный департамент СШАКитайРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Штаты собрались ядерные испытания проводить. Иначе бы не "заподозрили".
22 августа, 19:43
Юрий Толстый
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