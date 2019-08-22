В ДНР заявили об увеличении числа украинских снайперов в Донбассе

"Нашей разведкой отмечается увеличение количества снайперских пар в передовых подразделениях вооруженных формирований Украины. Наибольшее скопление снайперов из состава 74-го отдельного разведывательного батальона, прошедших подготовку под руководством инструкторов из США и Великобритании, зафиксировано в районе Красногоровки (под контролем Киева – ред.)", - сказал в четверг журналистам представитель Народной милиции.