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РИА Новости

В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8

19:20 22.08.2019 (обновлено: 20:20 22.08.2019)
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Москве прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского об условиях возобновления формата "Большой восьмерки" и присоединения к нему России.
Ранее Зеленский заявил, что это возможно только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе. Президент также отметил, что освобождение украинских граждан станет сигналом миру о том, что Россия "готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сигналов сейчас ждут от киевских властей, причем они должны проявляться не в социальных сетях, а в реальности.
Она также обратила внимание на то, что Россия принимает участие в международной дипломатии на высочайшем уровне — в Совбезе ООН, где вносит свой вклад в формирование повестки и реализацию мировой политики.

"Комическая политика"

В Совете Федерации также не оставили заявление президента Украины без внимания.
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывание Зеленского. Он подчеркнул, что украинский президент не имеет права говорить от имени G7.
"Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры "Семерки", это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. <…> Пора бы ему понять подлинный вес Украины в мировых делах", — написал парламентарий в Twitter.
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Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя заявление Зеленского, назвал его "еще не состоявшимся политиком".
"Глупые заявления несостоявшихся политиков сложно комментировать. Не Зеленский принимает решение, не ему давать оценки. Крым был, есть и останется российским, а Европа и "Семерка" пусть принимают решение, нужна или не нужна Россия. Мы туда не рвемся", — цитирует его телеканал "360".

"Базар в колхозе"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Зеленский воспринимает крымчан как разменную монету.
"Это не "высокая дипломатия", а игра в "Монополию" или базар в колхозе, конечно, не уровень для президента, даже неопытного", — заявила она РИА Новости.
Поклонская также добавила, что Украине следует перестать быть государством на внешнем управлении.
Флаги Большой восьмерки
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Оставить как есть. Политологи о выгоде России от невозвращения в G8
В свою очередь, в Крыму призвали Зеленского больше не играть на теме статуса полуострова. Как подчеркнул вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс, киевские власти пытаются использовать Крым и ставить различные условия, транслируя навязчивую идею о "возвращении" полуострова в состав Украины.
"Крым является составной частью России. Вопрос закрыт раз и навсегда. Об этом сказал президент, это записано в Конституции, это все определено волеизъявлением жителей Крыма и поддержкой многомиллионного российского народа. Точка в этом вопросе, и больше к этому возвращаться не нужно", — заявил он РИА Новости.

Ситуация с "Большой восьмеркой"

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Ожидается, что американский лидер вынесет на обсуждение этот вопрос на саммите G7 в Биаррице в эти выходные.
Заседание лидеров G7 в ходе саммита по ядерной безопасности в Гааге, Нидерланды. 2014 год
Вчера, 16:28Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Ситуация значительно сложнее". Почему ЕС ‒ против восстановления G8Евросоюз выступает против возобновления G8 до устранения причин, которые привели к исключению РФ из этого формата, заявили в ЕС. Эксперт Владимир Брутер в эфире радио Sputnik объяснил, что стоит за этим заявлением.
Владимир Путин перед переговорами с Макроном ранее на этой неделе отметил, что такого формата, как "Группа восьми", больше не существует, но любые контакты он считает полезными. Президент подчеркнул, что Москва не считает возвращение в "Большую восьмерку" самоцелью.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают "не совсем эффективным" обсуждать глобальные мировые проблемы без участия Китая, Индии и ряда других государств.
Россия присоединилась к G7 в 1998 году. В 2014 году саммит "Большой восьмерки" должен был состояться в Сочи, но на фоне событий в Крыму участники решили не ехать и собрались без России в Брюсселе.
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Ефим ФиксМария ЗахароваНаталья ПоклонскаяАлексей ПушковВладимир ЗеленскийФранц КлинцевичВ миреПолитика
Популярные комментарии
Чем больше Ж8 мы меньше, тем меньше больше мы ее* :)) А позиция России правильная. Пришел, увидел и ушел... Яйца ломанного не стоит... :)
22 августа, 20:43
БНБрутал Натурал
53412001
Зеленского даже на летний кубок КВН не приглашают, не то что в G-7.
22 августа, 19:37
MYMake Yellowstone Great again!
46220112
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