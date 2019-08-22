Медведев поблагодарил главу WorldSkills за поддержку российских инициатив

КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил главу WorldSkills International Саймона Бартли за поддержку инициатив России в рамках этого движения.

"Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за все, что вами было сделано. И, конечно, мы признательны за поддержку наших инициатив", - заявил Медведев на встрече с Бартли.

Председатель российского правительства также подчеркнул, что Россия сейчас чувствует себя полноправным участником движения.