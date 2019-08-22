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РИА Новости

Медведев поблагодарил главу WorldSkills за поддержку российских инициатив

19:17 22.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев осматривает площадку проведения 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осматривает площадку проведения 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осматривает площадку проведения 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил главу WorldSkills International Саймона Бартли за поддержку инициатив России в рамках этого движения.
"Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за все, что вами было сделано. И, конечно, мы признательны за поддержку наших инициатив", - заявил Медведев на встрече с Бартли.
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Председатель российского правительства также подчеркнул, что Россия сейчас чувствует себя полноправным участником движения.
В свою очередь Бартли отметил, что это все стало возможным благодаря взаимодействию российских властей с руководством WorldSkills, и поблагодарил за поддержку и активное участие в этом движении.
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WorldSkillsWorldSkills Competition-2019Worldskills InternationalДмитрий МедведевРоссияКазань
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