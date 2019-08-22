Открылась выставка об истории здания Третьяковской галереи на Крымском валу

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Выставка "Новая Третьяковка. Начало", посвященная истории проектирования и строительства здания на Крымском валу, открылась в музее в четверг, основу экспозиции составил архив, переданный дочерью архитектора Николая Сукояна, передает корреспондент РИА Новости.
Проект здания на Крымском валу сочетал классические принципы архитектурной гармонии и главные достижения модернизма. В процессе его создания архитекторы совершили творческую поездку по Италии, посетили Польшу, Чехословакию, Финляндию, Францию, Великобританию, США, Грецию, чтобы провести сравнение и анализ ведущих музеев мира. Строительство комплекса началось в 1965 году.
Реализация выставки стала возможна благодаря дару Вероники Сукоян, которая передала Третьяковской галерее архив своего отца - архитектора и одного из авторов проекта здания. Более 50 лет он собирал художественные и документальные материалы, посвященные проектированию и строительству комплекса на Крымском валу. Вероника Сукоян подарила музею свыше 1000 предметов.
Гости выставки увидят около 120 документов, в числе которых рисунки, чертежи, фотографии. Экспозиция расположится в двух залах музея, семь ее разделов расскажут о главных периодах в истории проектирования и строительства здания, сфокусируют внимание на его архитектурных особенностях. Дочь архитектора Вероника Сукоян выразила надежду, что выставка в будущем сможет стать частью постоянной экспозиции.
"Это очень значимое событие для Третьяковской галереи и всего архитектурного сообщества. Эта выставка делается в невероятно точное и правильное время... В сентябре мы подписываем договор на первую стадию проектирования с великим голландским архитектором Ремом Колхасом, его архитектурным бюро ОМА-АМО и московским архитектурным бюро "Резерв", и самым серьезным образом приступаем к проектированию реконструкции этого здания, которое, как мы сегодня прекрасно понимаем, является выдающимся произведением советской архитектуры 1960-х годов", - сказала на вернисаже гендиректор галереи Зельфира Трегулова.
Масштабная реконструкция здания Третьяковской галереи на Крымском валу по проекту знаменитого архитектора Рема Колхаса запланирована на 2023 год.
Трегулова отметила, что проект будущей реконструкции строится на уважительном отношении к изначальному облику памятника, с сохранением архитектурных особенностей здания, но адаптацией его под нужды "крупнейшего музейного пространства XXI века в Москве".