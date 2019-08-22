Открылась выставка об истории здания Третьяковской галереи на Крымском валу

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Выставка "Новая Третьяковка. Начало", посвященная истории проектирования и строительства здания на Крымском валу, открылась в музее в четверг, основу экспозиции составил архив, переданный дочерью архитектора Николая Сукояна, передает корреспондент РИА Новости.

Проект здания на Крымском валу сочетал классические принципы архитектурной гармонии и главные достижения модернизма. В процессе его создания архитекторы совершили творческую поездку по Италии, посетили Польшу, Чехословакию, Финляндию, Францию, Великобританию, США, Грецию, чтобы провести сравнение и анализ ведущих музеев мира. Строительство комплекса началось в 1965 году.

Реализация выставки стала возможна благодаря дару Вероники Сукоян, которая передала Третьяковской галерее архив своего отца - архитектора и одного из авторов проекта здания. Более 50 лет он собирал художественные и документальные материалы, посвященные проектированию и строительству комплекса на Крымском валу. Вероника Сукоян подарила музею свыше 1000 предметов.

Гости выставки увидят около 120 документов, в числе которых рисунки, чертежи, фотографии. Экспозиция расположится в двух залах музея, семь ее разделов расскажут о главных периодах в истории проектирования и строительства здания, сфокусируют внимание на его архитектурных особенностях. Дочь архитектора Вероника Сукоян выразила надежду, что выставка в будущем сможет стать частью постоянной экспозиции.

"Это очень значимое событие для Третьяковской галереи и всего архитектурного сообщества. Эта выставка делается в невероятно точное и правильное время... В сентябре мы подписываем договор на первую стадию проектирования с великим голландским архитектором Ремом Колхасом, его архитектурным бюро ОМА-АМО и московским архитектурным бюро "Резерв", и самым серьезным образом приступаем к проектированию реконструкции этого здания, которое, как мы сегодня прекрасно понимаем, является выдающимся произведением советской архитектуры 1960-х годов", - сказала на вернисаже гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

Масштабная реконструкция здания Третьяковской галереи на Крымском валу по проекту знаменитого архитектора Рема Колхаса запланирована на 2023 год.