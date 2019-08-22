Медведев прибыл на церемонию открытия чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присутствует на церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".

Глава российского правительства в числе других высокопоставленных гостей занял свое место в ложе. Рядом с ним - президент движения Саймон Бартли.

Церемония началась с традиционного парада наций.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани 22-27 августа. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях - до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.