Медведев прибыл на церемонию открытия чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присутствует на церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Глава российского правительства в числе других высокопоставленных гостей занял свое место в ложе. Рядом с ним - президент движения Саймон Бартли.
Церемония началась с традиционного парада наций.
Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани 22-27 августа. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях - до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.
WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.