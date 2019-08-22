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РИА Новости

США следят за ядерной деятельностью КНДР, заявили в Госдепе

19:02 22.08.2019
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© REUTERS / Kim Hong-JiСхема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019 . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США продолжают внимательно следить за ядерной деятельностью КНДР, привержены продолжению дипломатических переговоров с Пхеньяном, заявили в госдепе.
Госдеп США опубликовал новый доклад по выполнению своих обязательств в рамках различных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению.
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна
14 августа, 14:19РИА Новости
Ракеты США в Южной Корее спровоцируют гонку вооружений, заявили в КНДР
"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ядерной деятельностью Северной Кореи. Денуклеаризация Северной Кореи остается главной целью США, и Соединенные Штаты по-прежнему привержены продолжению дипломатических переговоров с Северной Кореей с целью достижения окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в докладе.
Отмечается, что США "продолжают работать с широким кругом партнеров и международным сообществом" по вопросу денуклеаризации КНДР.
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Государственный департамент СШАКНДРСШАВ мире
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