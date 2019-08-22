США следят за ядерной деятельностью КНДР, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США продолжают внимательно следить за ядерной деятельностью КНДР, привержены продолжению дипломатических переговоров с Пхеньяном, заявили в госдепе.
Госдеп США опубликовал новый доклад по выполнению своих обязательств в рамках различных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению.
"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ядерной деятельностью Северной Кореи. Денуклеаризация Северной Кореи остается главной целью США, и Соединенные Штаты по-прежнему привержены продолжению дипломатических переговоров с Северной Кореей с целью достижения окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в докладе.
Отмечается, что США "продолжают работать с широким кругом партнеров и международным сообществом" по вопросу денуклеаризации КНДР.