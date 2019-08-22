США следят за ядерной деятельностью КНДР, заявили в Госдепе

Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019 . Архивное фото

Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США продолжают внимательно следить за ядерной деятельностью КНДР, привержены продолжению дипломатических переговоров с Пхеньяном, заявили в госдепе.

Госдеп США опубликовал новый доклад по выполнению своих обязательств в рамках различных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению.

"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ядерной деятельностью Северной Кореи. Денуклеаризация Северной Кореи остается главной целью США, и Соединенные Штаты по-прежнему привержены продолжению дипломатических переговоров с Северной Кореей с целью достижения окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в докладе.