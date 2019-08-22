Власти Кубани выделили 2,2 миллиарда рублей на организацию отдыха детей

КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края в текущем году выделили 2,2 миллиарда рублей на организацию отдыха школьников, регион примет около 600 тысяч детей, из них 150 тысяч – из других регионов, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Как уточняет ведомство, в четверг глава края провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. "В этом году на организацию отдыха школьников край выделил 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что регион планирует принять около 600 тысяч детей, из них 150 тысяч – из других регионов и 450 тысяч – ученики из Краснодарского края.

"Мы часто измеряем эту работу количеством выделенных средств, но, наверное, изменять ее надо не цифрами, а громкостью детского смеха, особенно в летний период. Мы сегодня должны сделать все, чтобы сохранить Кубань, Анапу как детский курорт, чтобы отдых здесь был доступен для максимального количества ребят", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

По словам Кузнецовой, в развитии Краснодарского края как центра детского оздоровления необходимы усилия не только региона, но и всей страны. "Вопрос не только в здоровье ребенка, в том, что он увидит море, но и в безопасности. Дети, которые охвачены организованными формами отдыха, находятся в большей безопасности, чем те, кто предоставлены сами себе. Мы готовы со своей стороны подключиться и приложить усилия, чтобы помочь краю решать вопросы организации летнего отдыха, в том числе на федеральном уровне", - цитирует ведомство омбудсмена.