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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани выделили 2,2 миллиарда рублей на организацию отдыха детей

18:45 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края в текущем году выделили 2,2 миллиарда рублей на организацию отдыха школьников, регион примет около 600 тысяч детей, из них 150 тысяч – из других регионов, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.
Как уточняет ведомство, в четверг глава края провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. "В этом году на организацию отдыха школьников край выделил 2,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что регион планирует принять около 600 тысяч детей, из них 150 тысяч – из других регионов и 450 тысяч – ученики из Краснодарского края.
"Мы часто измеряем эту работу количеством выделенных средств, но, наверное, изменять ее надо не цифрами, а громкостью детского смеха, особенно в летний период. Мы сегодня должны сделать все, чтобы сохранить Кубань, Анапу как детский курорт, чтобы отдых здесь был доступен для максимального количества ребят", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По словам Кузнецовой, в развитии Краснодарского края как центра детского оздоровления необходимы усилия не только региона, но и всей страны. "Вопрос не только в здоровье ребенка, в том, что он увидит море, но и в безопасности. Дети, которые охвачены организованными формами отдыха, находятся в большей безопасности, чем те, кто предоставлены сами себе. Мы готовы со своей стороны подключиться и приложить усилия, чтобы помочь краю решать вопросы организации летнего отдыха, в том числе на федеральном уровне", - цитирует ведомство омбудсмена.
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Она добавила, что в этом году уже проинспектированы порядка 30 федеральных, краевых и муниципальных лагерей в Краснодарском крае. Омбудсмен отметила положительную работу Краснодарского края в сфере социальной детской политики. "Мы фиксируем рост числа детских лагерей и стационарных организаций отдыха, рост числа многодетных семей и снижение преступности среди несовершеннолетних", – пояснила Кузнецова.
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Краснодарский крайАнна КузнецоваВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссияОбщество
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