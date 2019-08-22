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РИА Новости

Источник сообщил, когда США начнут новый раунд переговоров с талибами

18:42 22.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНебоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Небоскребы в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 22 авг - РИА Новости. Делегация США во главе со спецпосланником по Афганистану Залмаем Халилзадом в четверг начнет новый раунд переговоров с представителями радикального афганского движения "Талибан" в Катаре с ужина, сообщил РИА Новости источник в афганской делегации.
"Переговоры еще не начались в Дохе, начнутся позднее сегодня, возможно, будет ужин и переговоры", - сказал источник.
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В среду спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил в социальной сети Twitter, что он возвращается в Доху, где постарается закрыть все оставшиеся вопросы на переговорах с "Талибаном", а после этого отправится в Афганистан для консультаций с афганским правительством по мирному процессу и побуждения его к подготовке межафганских переговоров.
Последний, восьмой по счету, раунд переговоров между США и талибами прошел в Дохе в начале августа и был прерван на время мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха. Стороны обсуждают четыре основные темы: вывод иностранных войск из Афганистана и связанные с ним гарантии, что территория страны не будет использоваться для нападения на США или другие страны, а также всеобщее прекращение огня и проведение межафганского диалога.
В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил, что его целью является сокращение численности войск в Афганистане менее 13 тысяч человек и сохранение "очень значительного" присутствия разведки в этой стране.
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Залмай ХалилзадАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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