В Калмыкии загорелся пассажирский автобус

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Автобус, в котором находились 24 человека, загорелся на федеральной дороге Р-216 в Яшкульском районе Калмыкии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По его словам, всего в автобусе находились 24 человека, в том числе один ребенок. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время все пассажиры автобуса отправлены в Астрахань.