Sputnik Казахстан запустил раздел Style

НУР-СУЛТАН, 22 авг – РИА Новости. Sputnik Казахстан запустил на своем портале новый раздел Style ("Стиль"). В нем читатели могут ознакомиться с новостями и обзорными статьями по темам "Мода", "Красота", "Образ жизни", "Культура" и "Герои", а также получить рекомендации и ответы на вопросы об актуальных тенденциях в мире дизайна, технологий, косметологии, фитнеса и прочих радостей жизни.

Sputnik Style – это многозадачный и межгосударственный проект: с ноября прошлого года он уже успешно развивается на платформе Sputnik Азербайджан. Как и в Баку, все тексты казахстанского Style ежедневно готовятся группой местных авторов в тесном сотрудничестве с представителями московского редакторского бюро, сотрудники которого принимали участие в создании таких медиа-проектов, как Vogue, GQ, Grazia, l’Officiel, Glamour, "Афиша", Elle.

"Новости о лайфстайле – лидеры по интересам нашей аудитории, поэтому мы пошли ей навстречу и рассчитываем, что раздел приведет на сайт значительное число новых читателей. Кроме того, у этой рубрики есть серьезная коммерческая составляющая, она привлекательна для рекламодателей, – рассказала руководитель центра коммерческих проектов Sputnik Валерия Любимова. – Мы планируем расширять амбициозный проект Style и далее: силы есть, равно как и потенциальные лояльные потребители".