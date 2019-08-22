Sputnik Казахстан запустил раздел Style

НУР-СУЛТАН, 22 авг – РИА Новости. Sputnik Казахстан запустил на своем портале новый раздел Style ("Стиль"). В нем читатели могут ознакомиться с новостями и обзорными статьями по темам "Мода", "Красота", "Образ жизни", "Культура" и "Герои", а также получить рекомендации и ответы на вопросы об актуальных тенденциях в мире дизайна, технологий, косметологии, фитнеса и прочих радостей жизни.
Sputnik Style – это многозадачный и межгосударственный проект: с ноября прошлого года он уже успешно развивается на платформе Sputnik Азербайджан. Как и в Баку, все тексты казахстанского Style ежедневно готовятся группой местных авторов в тесном сотрудничестве с представителями московского редакторского бюро, сотрудники которого принимали участие в создании таких медиа-проектов, как Vogue, GQ, Grazia, l’Officiel, Glamour, "Афиша", Elle.
"Новости о лайфстайле – лидеры по интересам нашей аудитории, поэтому мы пошли ей навстречу и рассчитываем, что раздел приведет на сайт значительное число новых читателей. Кроме того, у этой рубрики есть серьезная коммерческая составляющая, она привлекательна для рекламодателей, – рассказала руководитель центра коммерческих проектов Sputnik Валерия Любимова. – Мы планируем расширять амбициозный проект Style и далее: силы есть, равно как и потенциальные лояльные потребители".
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в социальной сети Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.