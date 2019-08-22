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РИА Новости

Госдеп назвал причины "нарушения" Россией ДРСМД

18:30 22.08.2019 (обновлено: 21:59 22.08.2019)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Госдеп США опубликовал новый доклад по выполнению своих обязательств в рамках различных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению. Договор перестал действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.
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"Соединенные Штаты определили, что Россия нарушает свои обязательства по Договору о РСМД не обладать, не производить и не проводить летные испытания крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров, а также не иметь или не производить пусковые установки для таких ракет", - следует из доклада.
Госдеп вновь подтвердил свои давние обвинения, что камнем преткновения является российская ракета 9M729. Далее во внешнеполитическом ведомстве предоставили объяснения, каким мотивом, по их мнению, руководствовалась Россия по ДРСМД.
"По оценкам США, решение России нарушить Договор о РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ", - полагают американские дипломаты.
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Также, в докладе говорится, что Россия давала понять, что хочет выйти из ДРСМД еще в 2004 году. В частности, описывается встреча министра обороны Сергея Иванова с его американским коллегой Дональдом Рамсфельдом в октябре 2004 года. "В ходе этой встречи Иванов дал понять, что Россия хочет выйти из ДРСМД. К 2006 году высокопоставленные российские чиновники начали публично заявлять о своем разочаровании Договором и проявлять повышенный интерес к размещению наземных ракет средней дальности", - следует из документа. К 2007 году "Россия открыто говорила о своем желании положить конец или изменить ДРСМД", говорится в докладе.
"Когда Соединенные Штаты отказались от попыток России совместно выйти из Договора о РСМД, Россия переключила свое внимание на продвижение "мирового" Договора о РСМД. Соединенные Штаты были открыты к этому предложению при условии, что другие ключевые государства согласятся на это", - заявили в госдепе. Однако, эти попытки "потерпели неудачу".
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Выход США из договора о РСМДГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну всё логично! Мы "нарушаем" ДРМСД, США из него выходят и сразу же испытывают ракету которая должна лет 10 изготавливаться, что называется от и до! Всё логично и по сценарию! И сразу Гренландия... . Надо просто быть к этому готовым. Надеюсь мы готовы?!!!
22 августа, 20:21
Vyacheslav Bulgakov
3000001
Американцы делают все что хотят и при этом обвиняют в этом кого угодно. Одним словом бандито-ганкстерито. Как братки лихих 90-х навязали сою "крышу" Европе.
22 августа, 20:05
ddekayt
1700001
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