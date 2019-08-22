Госдеп назвал причины "нарушения" Россией ДРСМД

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.

Госдеп США опубликовал новый доклад по выполнению своих обязательств в рамках различных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению. Договор перестал действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

"Соединенные Штаты определили, что Россия нарушает свои обязательства по Договору о РСМД не обладать, не производить и не проводить летные испытания крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров, а также не иметь или не производить пусковые установки для таких ракет", - следует из доклада.

Госдеп вновь подтвердил свои давние обвинения, что камнем преткновения является российская ракета 9M729. Далее во внешнеполитическом ведомстве предоставили объяснения, каким мотивом, по их мнению, руководствовалась Россия по ДРСМД.

"По оценкам США, решение России нарушить Договор о РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ", - полагают американские дипломаты.

Также, в докладе говорится, что Россия давала понять, что хочет выйти из ДРСМД еще в 2004 году. В частности, описывается встреча министра обороны Сергея Иванова с его американским коллегой Дональдом Рамсфельдом в октябре 2004 года. "В ходе этой встречи Иванов дал понять, что Россия хочет выйти из ДРСМД. К 2006 году высокопоставленные российские чиновники начали публично заявлять о своем разочаровании Договором и проявлять повышенный интерес к размещению наземных ракет средней дальности", - следует из документа. К 2007 году "Россия открыто говорила о своем желании положить конец или изменить ДРСМД", говорится в докладе.