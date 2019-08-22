"Роснефть" подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Роснефть" подписала с Мозамбиком соглашение по разработке шельфовых месторождений природного газа в этой стране.

Стороны обменялись документами, подписанными в рамках визита президента Мозамбика Филипе Ньюси в РФ. Церемония состоялась в присутствии лидеров двух стран после их переговоров в Кремле.

"Роснефть" подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (Instituto Nacional de Petróleo, INP), а также меморандум о взаимопонимании с Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика (Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH) о сотрудничестве по разработке шельфовых месторождений природного газа в этой стране.

"В соответствии с подписанными документами, "Роснефть" получит право на изучение имеющейся геологической информации по ряду наземных и морских блоков Мозамбика для оценки их потенциала, а также возможность войти в дальнейшем в проекты на этих участках", - говорится в сообщении российской компании.

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что Мозамбик - одно из перспективных направлений международного бизнеса компании и "Роснефть" заинтересована в дальнейшем расширении портфеля проектов в стране.