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РИА Новости

"Роснефть" подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика

18:28 22.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Стенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Роснефть" подписала с Мозамбиком соглашение по разработке шельфовых месторождений природного газа в этой стране.
Стороны обменялись документами, подписанными в рамках визита президента Мозамбика Филипе Ньюси в РФ. Церемония состоялась в присутствии лидеров двух стран после их переговоров в Кремле.
"Роснефть" подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (Instituto Nacional de Petróleo, INP), а также меморандум о взаимопонимании с Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика (Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH) о сотрудничестве по разработке шельфовых месторождений природного газа в этой стране.
"В соответствии с подписанными документами, "Роснефть" получит право на изучение имеющейся геологической информации по ряду наземных и морских блоков Мозамбика для оценки их потенциала, а также возможность войти в дальнейшем в проекты на этих участках", - говорится в сообщении российской компании.
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Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что Мозамбик - одно из перспективных направлений международного бизнеса компании и "Роснефть" заинтересована в дальнейшем расширении портфеля проектов в стране.
В конце 2015 года входящая в "Роснефть" "РН-Эксплорейшн" и "дочка" ExxonMobil выиграли тендер на три участка в рамках пятого лицензионного раунда, организованного INP. Это участки A5-B в бассейне реки Ангоче и Z5-C и Z5-D в дельте Замбези. В октябре 2018 года консорциум, в котором "Роснефти" принадлежит 20%, подписал с правительством Мозамбика концессионные соглашения на разведку и добычу углеводородов на трех участках, компании приступили к геологоразведочным работам.
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