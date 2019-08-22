Россия и Мозамбик заключили соглашение о защите секретной информации

Президент РФ Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Мозамбик заключили соглашения о взаимной защите секретной информации и о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух государств.

Стороны в присутствии президентов РФ и Мозамбика Владимира Путина и Филипе Ньюси обменялись документами, подписанными в рамках визита мозамбикского лидера в РФ. Церемония состоялась в четверг, после переговоров Путина и Ньюси в Кремле.

Замдиректора Федеральной службы безопасности РФ Александр Купряжкин и министр национальной обороны Мозамбика Атаназиу Мтумуке подписали в рамках визита соглашение между правительствами двух стран о взаимной защите секретной информации.

Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр национальной обороны Мозамбика поставили подписи под соглашением о сотрудничестве между министерствами внутренних дел РФ и республики Мозамбик.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев и министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Эрнешту Макс Тонела обменялись текстами меморандума о взаимопонимании между соответствующими министерствами о техническом сотрудничестве в области геологии и недропользования.