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РИА Новости

Россия и Мозамбик заключили соглашение о защите секретной информации

18:24 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Мозамбик заключили соглашения о взаимной защите секретной информации и о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух государств.
Стороны в присутствии президентов РФ и Мозамбика Владимира Путина и Филипе Ньюси обменялись документами, подписанными в рамках визита мозамбикского лидера в РФ. Церемония состоялась в четверг, после переговоров Путина и Ньюси в Кремле.
Замдиректора Федеральной службы безопасности РФ Александр Купряжкин и министр национальной обороны Мозамбика Атаназиу Мтумуке подписали в рамках визита соглашение между правительствами двух стран о взаимной защите секретной информации.
Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр национальной обороны Мозамбика поставили подписи под соглашением о сотрудничестве между министерствами внутренних дел РФ и республики Мозамбик.
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Замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев и министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Эрнешту Макс Тонела обменялись текстами меморандума о взаимопонимании между соответствующими министерствами о техническом сотрудничестве в области геологии и недропользования.
Гендиректор российской компании "Интер РАО - экспорт" Максим Сергеев и председатель совета директоров Национального института нефти Мозамбика Карлос Хоакин Закариаш в ходе прошедшей церемонии обменялись текстами меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между "Интер РАО - экспорт" и Мозамбикской энергетической компанией "EdM".
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