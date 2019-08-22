Морской биолог указал на ошибку в культовом эпизоде сериала "Друзья"

МОСКВА, 22 авг ­– РИА Новости. Морской биолог Курт Браун рассказал, что сценаристы сериала "Друзья" допустили ошибку, когда написали для Фиби фразу: "Это общеизвестный факт, что лобстеры влюбляются и остаются в браке на всю жизнь", Морской биолог Курт Браун рассказал, что сценаристы сериала "Друзья" допустили ошибку, когда написали для Фиби фразу: "Это общеизвестный факт, что лобстеры влюбляются и остаются в браке на всю жизнь", сообщает E! News.

"Лобстеры не моногамны и не ищут партнеров на всю жизнь. Самцы этих ракообразных спариваются с несколькими самками. Их "отношения" могут длиться от нескольких дней до недель, но не раз и навсегда", - пояснил ученый.

"Теорию лобстера" впервые представили ​​в 14-ой серии ​​второго сезона, когда друзья смотрят видео с выпускного бала, после чего Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швимер) целуются. В это время Фиби (Лиза Кудроу) сказала: "я же говорила, он ее лобстер".