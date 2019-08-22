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РИА Новости
Культура

Морской биолог указал на ошибку в культовом эпизоде сериала "Друзья"

23:25 22.08.2019
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© Warner Bros. Television, 1994-2004Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
© Warner Bros. Television, 1994-2004
МОСКВА, 22 авг ­– РИА Новости. Морской биолог Курт Браун рассказал, что сценаристы сериала "Друзья" допустили ошибку, когда написали для Фиби фразу: "Это общеизвестный факт, что лобстеры влюбляются и остаются в браке на всю жизнь", сообщает E! News.
"Лобстеры не моногамны и не ищут партнеров на всю жизнь. Самцы этих ракообразных спариваются с несколькими самками. Их "отношения" могут длиться от нескольких дней до недель, но не раз и навсегда", - пояснил ученый.
"Теорию лобстера" впервые представили ​​в 14-ой серии ​​второго сезона, когда друзья смотрят видео с выпускного бала, после чего Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швимер) целуются. В это время Фиби (Лиза Кудроу) сказала: "я же говорила, он ее лобстер".
Эпизод, вышедший в 1996 году, признали лучшим за всю историю сериала. Его посмотрели около 33 миллионов зрителей.
Кадр из сериала Друзья
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