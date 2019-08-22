Мир в Донбассе не является приоритетом для депутатов Рады, заявил Медведчук

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что для многих новоизбранных депутатов Верховной рады Украины восстановление мира в Донбассе не является приоритетом в работе.
Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на подготовительном заседании новоизбранной Верховной рады предложил сократить количество парламентских комитетов с 27 до 22.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивала на создании в парламенте специального комитета по Донбассу. Но это предложение не поддержали, тем самым подчеркивая: для многих новоизбранных депутатов восстановление мира и территориальной целостности страны – не в приоритете", - написал Медведчук в четверг в Twitter.