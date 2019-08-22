Мир в Донбассе не является приоритетом для депутатов Рады, заявил Медведчук

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что для многих новоизбранных депутатов Верховной рады Украины восстановление мира в Донбассе не является приоритетом в работе.