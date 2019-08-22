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РИА Новости

Генконсульство России посоветовало избегать людных мест в Гонконге

18:17 22.08.2019 (обновлено: 18:27 22.08.2019)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Генеральное консульство России в Гонконге рекомендует россиянам воздержаться от посещения мест массового скопления людей из-за возможных протестов.
Как сообщили в генконсульстве РФ, по информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 23 августа возле отдельных станций Island line, Kwun Tong line, Tsuen Wan line; 24 августа в районе Kwun Tong, а также на подъездах к аэропорту; а 25 августа в районах Tsuen Wan и Kwai Tsing.
"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - сообщило генконсульство на своей странице в соцсети Facebook.
В связи с возможными акциями, генконсульство рекомендует российским гражданам прибывать в аэропорт Гонконга не менее, чем за три часа до вылета, для регистрации на рейс и прохождения таможенных формальностей, а также следить за информацией о статусе рейсов на сайте аэропорта.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Поводом для рассмотрения этой поправки стало совершенное жителем Гонконга убийство своей девушки на Тайване. Из-за отсутствия соглашения об экстрадиции, подозреваемого не могли выдать тайваньским властям, а ведение переговоров о таком соглашении было проблематично, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.
Акция протеста в Гонконге
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Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
В настоящее время демонстранты выдвигают властям пять требований: полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание.
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