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РИА Новости

В Гонконге прошел митинг школьников против законопроекта об экстрадиции

18:13 22.08.2019
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Жанна Манукян
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Акция протеста в Гонконге . Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. До 3 тысяч человек собрались в Гонконге на митинге учащихся средней школы против законопроекта об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на организаторов.
Школьники и преподаватели собрались в четверг на площади Эдинбург-Плейс. По словам одного из организаторов, в митинге участвовали от 2 до 3 тысяч человек.
В 19.21 по местному времени (14.21 мск) собравшиеся провели минуту молчания в знак недовольства событиями 21 июля у станции метро Юаньлан. Тогда группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу в черных одеждах, приняв их за демонстрантов, в результате 36 человек были госпитализированы. После минуты молчания демонстранты громко пели песню Do You Hear the People Sing? ("Ты слышишь, люди поют?") из мюзикла "Отверженные", а также выкрикивали лозунги "Забастовка учащихся 2 сентября", "Пять больших требований и ни одним меньше", "Эпоха революции, восстановим Гонконг" и другие.
Акция протеста в Гонконге
Вчера, 07:11РИА Новости
Китайский правозащитник пропал после наблюдения за протестами в Гонконге
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, начались в Гонконге в начале июне. Поводом для рассмотрения этой поправки стало совершенное жителем Гонконга убийство своей девушки на Тайване. Из-за отсутствия соглашения об экстрадиции подозреваемого не могли выдать тайваньским властям, а переговоры о таком соглашении были проблематичны, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.
Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предполагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
Акция протеста в Гонконге
19 августа, 22:08РИА Новости
Twitter заявил, что власти "сеяли рознь" в Гонконге в связи с протестами
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все больше и больше сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
В настоящее время демонстранты выдвигают властям пять требований: полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
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18 августа, 17:43РИА Новости
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