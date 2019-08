В Гонконге прошел митинг школьников против законопроекта об экстрадиции

В 19.21 по местному времени (14.21 мск) собравшиеся провели минуту молчания в знак недовольства событиями 21 июля у станции метро Юаньлан. Тогда группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу в черных одеждах, приняв их за демонстрантов, в результате 36 человек были госпитализированы. После минуты молчания демонстранты громко пели песню Do You Hear the People Sing? ("Ты слышишь, люди поют?") из мюзикла "Отверженные", а также выкрикивали лозунги "Забастовка учащихся 2 сентября", "Пять больших требований и ни одним меньше", "Эпоха революции, восстановим Гонконг" и другие.