В Гонконге прошел митинг школьников против законопроекта об экстрадиции

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. До 3 тысяч человек собрались в Гонконге на митинге учащихся средней школы против законопроекта об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на организаторов.

Школьники и преподаватели собрались в четверг на площади Эдинбург-Плейс. По словам одного из организаторов, в митинге участвовали от 2 до 3 тысяч человек.

В 19.21 по местному времени (14.21 мск) собравшиеся провели минуту молчания в знак недовольства событиями 21 июля у станции метро Юаньлан. Тогда группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу в черных одеждах, приняв их за демонстрантов, в результате 36 человек были госпитализированы. После минуты молчания демонстранты громко пели песню Do You Hear the People Sing? ("Ты слышишь, люди поют?") из мюзикла "Отверженные", а также выкрикивали лозунги "Забастовка учащихся 2 сентября", "Пять больших требований и ни одним меньше", "Эпоха революции, восстановим Гонконг" и другие.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, начались в Гонконге в начале июне. Поводом для рассмотрения этой поправки стало совершенное жителем Гонконга убийство своей девушки на Тайване. Из-за отсутствия соглашения об экстрадиции подозреваемого не могли выдать тайваньским властям, а переговоры о таком соглашении были проблематичны, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.

Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предполагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все больше и больше сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.