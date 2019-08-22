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РИА Новости

В Индии предложили запретить производство и импорт электронных сигарет

18:12 22.08.2019 (обновлено: 18:26 22.08.2019)
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Электронная сигарета. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Индии предложило правительству запретить производство и импорт электронных сигарет, а также ввести наказание в виде тюремного заключения для нарушителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ ведомства.
Сообщается, что министерство здравоохранения предложило правительству выпустить указ о запрете электронных сигарет в интересах общества. По мнению ведомства, это необходимо для того, чтобы курение электронных сигарет не стало "эпидемией" среди детей и молодежи.
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"Электронные сигареты и аналогичные технологии, которые способствуют потреблению табака или влияют на здоровье населения, опасны как для активных, так и для пассивных пользователей", - говорится в документе.
Кроме того, в проекте указа ведомство предложило введение наказания в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа в размере до 500 тысяч рупий (6,9 тысяч долларов) за повторное нарушение запрета.
Для тех, кто совершит правонарушение впервые, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком на один год и штрафа в размере 100 тысяч рупий (1,38 тысяча долларов).
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