В Индии предложили запретить производство и импорт электронных сигарет

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Индии предложило правительству запретить производство и импорт электронных сигарет, а также ввести наказание в виде тюремного заключения для нарушителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ ведомства.

Сообщается, что министерство здравоохранения предложило правительству выпустить указ о запрете электронных сигарет в интересах общества. По мнению ведомства, это необходимо для того, чтобы курение электронных сигарет не стало "эпидемией" среди детей и молодежи.

"Электронные сигареты и аналогичные технологии, которые способствуют потреблению табака или влияют на здоровье населения, опасны как для активных, так и для пассивных пользователей", - говорится в документе.

Кроме того, в проекте указа ведомство предложило введение наказания в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа в размере до 500 тысяч рупий (6,9 тысяч долларов) за повторное нарушение запрета.