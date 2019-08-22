В Ростове-на-Дону устроивших стрельбу гостей свадьбы доставили в полицию

ВОЛГОГРАД, 22 авг – РИА Новости. Гостей свадьбы, которые устроили стрельбу в воздух из машины свадебного кортежа на улицах Ростова-на-Дону, доставили в отдел полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что из машин свадебного кортежа, которые ехали по улицам Ростова-на-Дону, кто-то стрелял в воздух. В полиции РИА Новости информацию о стрельбе подтвердили.