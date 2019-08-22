В Мордовии семь человек получили травмы при столкновении двух автомобилей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе 13-летний подросток, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Мордовии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД республики.
Авария произошла в Краснослободском районе Мордовии днем в четверг.
"На трассе столкнулись BMW и "Нива". В результате семь человек получили травмы. Среди пострадавших - ребенок 2006 года рождения. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия", - рассказали в региональном управлении ГИБДД.