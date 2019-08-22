На Урале одного из полицейских арестовали по делу об изнасиловании девушки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг отправил под домашний арест одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Одному из полицейских избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 октября включительно. Второму продлили срок содержания под стражей пока на 48 часов по ходатайству следствия и прокурора для обоснования ходатайства о мере пресечения", - сказала представитель суда.

По словам собеседника, третьему полицейскому избрана мера пресечения в виде ареста до 19 октября.

Она добавила, что третьему полицейскому мера пресечения пока избирается.

Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что трем сотрудникам полиции из Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле, они задержаны. По версии следствия, в ночь на 18 августа сотрудники полиции около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.