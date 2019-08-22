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РИА Новости

На Урале одного из полицейских арестовали по делу об изнасиловании девушки

18:08 22.08.2019 (обновлено: 18:22 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМашина полиции
Машина полиции
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Машина полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг отправил под домашний арест одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Одному из полицейских избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 октября включительно. Второму продлили срок содержания под стражей пока на 48 часов по ходатайству следствия и прокурора для обоснования ходатайства о мере пресечения", - сказала представитель суда.
По словам собеседника, третьему полицейскому избрана мера пресечения в виде ареста до 19 октября.
Дмитрий Баласов, обвиняемый в серии изнасилований, нападений и одном убийстве, на заседании суда в Екатеринбурге
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На Урале обвиняемый в изнасилованиях и убийстве получил пожизненный срок
Она добавила, что третьему полицейскому мера пресечения пока избирается.
Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что трем сотрудникам полиции из Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле, они задержаны. По версии следствия, в ночь на 18 августа сотрудники полиции около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее.
Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России направлены в Свердловскую область для проверки данных об изнасиловании девушки полицейскими.
Алексей Фалькин
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271152764
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Свердловская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
В статье забыли упомянуть что потерпевшая работает в древней профессии. Так что вполне возможно ей просто не заплатили.
22 августа, 18:49
Будущее Страны
12421348
А это не имеет уже не какого значения.Есть факт проишествия,что для них это очень аморально.Сейчас уже нет мультиков по телевизору про хорошего дядю Стёпу милиционера.Не с кого брать пример молодому поколению,когда такие оборотни позорят честь мундира.Скоро их нужно переименовывать заного с такими дикими выходками.
22 августа, 19:02
Олег Иванов
4510106
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