В польских Татрах три туриста погибли из-за ударов молний

ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Три человека погибли, десятки ранены в результате ударов молний в польских Татрах, сообщила журналистам пресс-секретарь малопольского воеводы Иоанна Паждзё.

Представитель пресс-службы авиационной спасательной службы Кинга Червиньская сообщила, что уже известно о 22 пострадавших. "По последней информации, 22 человека ранены. Они распределяются по медицинским учреждениям", - сказала она журналистам.

Одним из мест, где разыгралась трагедия, оказалась гора Гевонт, где сильная молния ударила в группу туристов. Несколько человек были ранены. Несмотря на реанимационные мероприятия, не удалось спасти двенадцатилетнего мальчика.

Спасатели отметили, что на вершине горы установлен металлический крест, в который могут ударять молнии. Также опасность представляют металлические цепи, которыми огорожены туристические тропы в районе горы.

Спасательная служба ведет сразу несколько спасательных операций в Татрах. По имеющейся информации, от молний пострадали более десяти человек. Задействованы четыре вертолета, на место продолжают прибывать спасатели.