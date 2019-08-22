Эксперт оценил влияние взятия Хан-Шейхуна на позиции России по Сирии

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Взятие правительственной армией САР города Хан-Шейхун является репутационной победой сирийского правительства, но также усилит позиции России перед саммитом РФ-Турция-Иран по Сирии в середине сентября, считает старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.

Сирийский полевой источник в четверг сообщил РИА Новости, что правительственная армия САР заняла Хан-Шейхун, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование. Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, долгие годы остававшемся оплотом террористов.

"В дальнейшем самое главное, что получит сирийское правительство, – это серьезную репутационную победу, и усилятся позиции России и Сирии в преддверии предстоящей встречи 16 сентября. Президенты трех стран должны были обсуждать стратегические планы развития ситуации в Сирии в свете достигнутых в рамках последней астанинской встречи договоренностей о составе сирийского конституционного комитета. В данном направлении могут быть некоторые изменения, в частности, могут быть пересмотрены отдельные договоренности, касающиеся плана дальнейшей интеграции территории Идлиба, возвращения в состав Сирийской Арабской Республики", - сказал Лукьянов РИА Новости.

По его словам, армии Сирии нет сейчас необходимости продвигаться дальше вглубь провинции Идлиб, поскольку уже было потрачено немало ресурсов, и теперь главное – удержать эти позиции.

По мнению эксперта, оставшиеся в "котле" в Идлибе вооруженные формирования вскоре истощат свои боеприпасы и, если им не удастся восстановить контакт с остальной частью провинции, то они либо будут вынуждены сдаться сирийкой армии, либо будут уничтожены. При этом Лукьянов добавил, что взятие Хан-Шейхуна также может привести к отмене или к отсрочке военной операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских вооруженных формирований.

"Собственно, для этой операции были отвлечены значительные силы протурецких групп сирийской оппозиции из Идлиба, что значительно ослабило их позиции перед атакой сирийских правительственных войск", - сказал эксперт. По его словам, часть группировок уже уходит вглубь Идлиба для подготовки отражения возможного наступления армии Сирии.

Лукьянов отметил, что, таким образом, Турция лишается главной ударной силы против курдских вооруженных формирований.

Как пояснил Лукьянов, после взятия Хан-Шейхуна на других территориях Идлиба среди боевиков царят неоднозначные антитурецкие настроения и звучат обвинения Турции в том, что она не смогла защитить своих союзников от правительственной армии САР.

"К такому исходу события турецкая сторона была не готова", - подчеркнул эксперт.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.