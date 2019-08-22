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РИА Новости

США обвинили Китай в "агрессивных шагах" в отношении Вьетнама на море

18:02 22.08.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Госдепартамент США обвинил в четверг КНР в "агрессивных шагах" в отношении Вьетнама на море.
По заявлению официального представителя госдепа Морган Ортагус, США серьезно обеспокоены тем, что Пекин "занимается эскалацией политики шантажа в отношении давней деятельности Вьетнама по разведке нефти и газа в Южно-Китайском море".
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"Это ставит под вопрос приверженность Китая... мирному разрешению морских споров", - заявила Ортагус.
В частности, она напомнила, что 13 августа Китай направил в спорные районы Южно-Китайского моря гидрографическое судно в сопровождении военных кораблей.
"Это эскалация усилий Пекина по запугиванию других претендентов на разработку ресурсов Южно-Китайского моря", - сказала представитель госдепа.
"Действия Китая подрывают мир и стабильность в регионе и дорого обходятся странам Южной Азии, поскольку (Пекин) блокирует их доступ к неразработанным запасам углеводородов, которые оцениваются в 2,5 триллиона долларов", - сказала Ортагус. По ее словам, США будут защищать энергетическую безопасность своих партнеров и союзников в регионе.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
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20 июля, 17:57РИА Новости
Госдеп обвинил Китай в подрыве безопасности в Южно-Китайском море
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