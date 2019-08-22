США обвинили Китай в "агрессивных шагах" в отношении Вьетнама на море

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Госдепартамент США обвинил в четверг КНР в "агрессивных шагах" в отношении Вьетнама на море.

По заявлению официального представителя госдепа Морган Ортагус, США серьезно обеспокоены тем, что Пекин "занимается эскалацией политики шантажа в отношении давней деятельности Вьетнама по разведке нефти и газа в Южно-Китайском море".

"Это ставит под вопрос приверженность Китая... мирному разрешению морских споров", - заявила Ортагус.

В частности, она напомнила, что 13 августа Китай направил в спорные районы Южно-Китайского моря гидрографическое судно в сопровождении военных кораблей.

"Это эскалация усилий Пекина по запугиванию других претендентов на разработку ресурсов Южно-Китайского моря", - сказала представитель госдепа.

"Действия Китая подрывают мир и стабильность в регионе и дорого обходятся странам Южной Азии, поскольку (Пекин) блокирует их доступ к неразработанным запасам углеводородов, которые оцениваются в 2,5 триллиона долларов", - сказала Ортагус. По ее словам, США будут защищать энергетическую безопасность своих партнеров и союзников в регионе.