Вайкуле выступила за возвращение "Новой волны" в Юрмалу

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, хотела бы, чтобы конкурс "Новая волна" вернулся в Юрмалу. Об этом она рассказала РИА Новости.
Певица, в частности, прокомментировала конфликт с композитором Игорем Крутым, который заявил в интервью "Аргументам и фактам", что вел переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу, но в те сроки, когда планировалось провести конкурс, Вайкуле организовала там свой фестиваль "Рандеву". По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно.
"Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале. Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля. Тем более что у Игоря конкурс, а у меня фестиваль — мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к "Новой волне", в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики", — сказала Вайкуле.
Музыкальный конкурс "Новая волна" изначально проводился в Юрмале, но переехал в Сочи после того, как в июле 2014 года латвийские власти запретили въезд в страну российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в Юрмале с 2014 года. Ежегодно его участниками становятся артисты из разных стран.