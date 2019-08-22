Вайкуле выступила за возвращение "Новой волны" в Юрмалу

"Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале. Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля. Тем более что у Игоря конкурс, а у меня фестиваль — мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к "Новой волне", в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики", — сказала Вайкуле.