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РИА Новости
Культура

Вайкуле выступила за возвращение "Новой волны" в Юрмалу

17:57 22.08.2019 (обновлено: 21:02 22.08.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Певица Лайма Вайкуле. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, хотела бы, чтобы конкурс "Новая волна" вернулся в Юрмалу. Об этом она рассказала РИА Новости.
Певица, в частности, прокомментировала конфликт с композитором Игорем Крутым, который заявил в интервью "Аргументам и фактам", что вел переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу, но в те сроки, когда планировалось провести конкурс, Вайкуле организовала там свой фестиваль "Рандеву". По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно.
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"Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале. Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля. Тем более что у Игоря конкурс, а у меня фестиваль — мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к "Новой волне", в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики", — сказала Вайкуле.
Музыкальный конкурс "Новая волна" изначально проводился в Юрмале, но переехал в Сочи после того, как в июле 2014 года латвийские власти запретили въезд в страну российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.
Композитор Игорь Крутой
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Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в Юрмале с 2014 года. Ежегодно его участниками становятся артисты из разных стран.
9822515423
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КультураШоу-бизнесНовая волнаЛайма ВайкулеЮрмала
Популярные комментарии
Нам туда не надо! Пусть сами себе поют и сами себя слушают! И "великая" певица Лайма пусть тоже ТАМ поет, здесь мы прекрасно без нее обойдемся.
22 августа, 18:07
Valentina Churikova
13963001
Иностранке, демонстративно отказывающейся приезжать и признавать российский Крым, лучше засунуть язык в одно место... Так что пусть живёт без нашего "счастья", а точнее бабла.
22 августа, 18:52
Дмитрий Широков
10950003
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