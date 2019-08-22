Трамп назвал политику ФРС США "болотом"

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг продолжил словесную кампанию по оказанию давления на Федеральную резервную систему страны, снова призвав снизить ключевую процентную ставку.

"Германия продает 30-летние облигации с отрицательной доходностью. Германия конкурирует с США. Наша Федеральная резервная система не позволяет нам делать то, что мы должны делать. Они ставят нас в невыгодное положение по сравнению с нашими конкурентами. Сильный доллар, никакой инфляции! Они ведут себя как болото", - написал Трамп в Twitter

В следующей записи президент вновь заявил, что экономика США чувствует себя "очень хорошо", а правильные действия ФРС могут помочь ей "установить рекорд".

Комментарии Трампа звучат на фоне опасений ряда экспертов по поводу возможной рецессии в США, в вероятность которой американский президент не верит.

Так, на прошлой неделе рынки в США демонстрировали нестабильность - только за 14 августа они упали на 3%. Также доходность двухлетних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и "отрицательная кривая доходности" часто истолковывается как предвестник экономического спада.