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РИА Новости

Трамп назвал политику ФРС США "болотом"

17:56 22.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг продолжил словесную кампанию по оказанию давления на Федеральную резервную систему страны, снова призвав снизить ключевую процентную ставку.
"Германия продает 30-летние облигации с отрицательной доходностью. Германия конкурирует с США. Наша Федеральная резервная система не позволяет нам делать то, что мы должны делать. Они ставят нас в невыгодное положение по сравнению с нашими конкурентами. Сильный доллар, никакой инфляции! Они ведут себя как болото", - написал Трамп в Twitter.
В следующей записи президент вновь заявил, что экономика США чувствует себя "очень хорошо", а правильные действия ФРС могут помочь ей "установить рекорд".
Комментарии Трампа звучат на фоне опасений ряда экспертов по поводу возможной рецессии в США, в вероятность которой американский президент не верит.
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Так, на прошлой неделе рынки в США демонстрировали нестабильность - только за 14 августа они упали на 3%. Также доходность двухлетних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и "отрицательная кривая доходности" часто истолковывается как предвестник экономического спада.
Другой причиной для беспокойства остается торговая война США с Китаем. Трамп отложил введение ряда ввозных пошлин с 1 сентября до 15 декабря, однако импортеры опасаются роста потребительских цен при отсутствии соглашения с КНР по торговле.
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Дональд ТрампФедеральная резервная система СШАГерманияКитайСШАВ мире
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