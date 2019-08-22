На Ямале модернизируют почти 50 единиц рыбопромыслового флота

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Почти 50 единиц рыбопромыслового флота модернизируют в Ямало-Ненецком автономном округе до конца 2021 года, сообщает в четверг пресс-служба губернатора.

"В регионе продолжается масштабная модернизация рыбопромыслового флота, начатая в 2018 году. Всего в системе рыбохозяйственного комплекса округа насчитывается около 160 единиц флота – плашкоутов, рефрижераторных судов, барж, брандвахт, теплоходов. В плане поэтапной модернизации, рассчитанной до конца 2021 года, - отремонтировать 46 единиц техники с наиболее высокой степенью износа. Работы финансируются из окружного бюджета", - говорится в сообщении.

Как рассказал заведующий сектором развития рыбохозяйственного комплекса регионального департамента АПК Анатолий Маркин, в 2018 году отремонтировано 10 единиц техники – восемь несамоходных изотермических судов (плашкоутов) для Горковского рыбозавода (Шурышкарский район) и два плашкоута для Салемальского рыбозавода (Ямальский район).

"За время летней путины на одном плашкоуте в среднем осуществляется первичная обработка 100 тонн рыбы. Это очень важное звено в сохранении уловов до их транспортировки на берег, на плашкоуте охлажденная рыба может храниться до двух суток, совершенно не теряя в качестве", - приводятся в сообщении слова Маркина.

На 2019 год запланирована модернизация 14 плашкоутов. В списке предприятий также Горковский рыбозавод с десятью судами, три из которых уже отремонтированы, ООО "Тазагрорыбпром" - две единицы техники, для Аксарковского рыбопромыслового предприятия ремонтируют также два плашкоута.

Последние сейчас находятся на стапелях предприятия "Ямалфлот" в Салехарде. Над ними трудятся мастера из Северодвинска. Одно судно апгрейд уже прошло – рабочие полностью заменили подводную часть плашкоута, борта и изотермический трюм, покрасили корпус. Второй объект отреставрирован наполовину. На его завершение, по словам опытных корабелов, уйдет около двух-трех недель.