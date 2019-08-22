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РИА Новости

На Ямале модернизируют почти 50 единиц рыбопромыслового флота

17:54 22.08.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкРыбный промысел
Рыбный промысел
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Рыбный промысел. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Почти 50 единиц рыбопромыслового флота модернизируют в Ямало-Ненецком автономном округе до конца 2021 года, сообщает в четверг пресс-служба губернатора.
"В регионе продолжается масштабная модернизация рыбопромыслового флота, начатая в 2018 году. Всего в системе рыбохозяйственного комплекса округа насчитывается около 160 единиц флота – плашкоутов, рефрижераторных судов, барж, брандвахт, теплоходов. В плане поэтапной модернизации, рассчитанной до конца 2021 года, - отремонтировать 46 единиц техники с наиболее высокой степенью износа. Работы финансируются из окружного бюджета", - говорится в сообщении.
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Как рассказал заведующий сектором развития рыбохозяйственного комплекса регионального департамента АПК Анатолий Маркин, в 2018 году отремонтировано 10 единиц техники – восемь несамоходных изотермических судов (плашкоутов) для Горковского рыбозавода (Шурышкарский район) и два плашкоута для Салемальского рыбозавода (Ямальский район).
"За время летней путины на одном плашкоуте в среднем осуществляется первичная обработка 100 тонн рыбы. Это очень важное звено в сохранении уловов до их транспортировки на берег, на плашкоуте охлажденная рыба может храниться до двух суток, совершенно не теряя в качестве", - приводятся в сообщении слова Маркина.
На 2019 год запланирована модернизация 14 плашкоутов. В списке предприятий также Горковский рыбозавод с десятью судами, три из которых уже отремонтированы, ООО "Тазагрорыбпром" - две единицы техники, для Аксарковского рыбопромыслового предприятия ремонтируют также два плашкоута.
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Последние сейчас находятся на стапелях предприятия "Ямалфлот" в Салехарде. Над ними трудятся мастера из Северодвинска. Одно судно апгрейд уже прошло – рабочие полностью заменили подводную часть плашкоута, борта и изотермический трюм, покрасили корпус. Второй объект отреставрирован наполовину. На его завершение, по словам опытных корабелов, уйдет около двух-трех недель.
С начала года в округе добыто уже около 4,5 тысячи тонн рыбы – с опережением показателей прошлого года на 600 тонн. Промышленный вылов ведут более 30 предприятий различных форм собственности, уточняют власти.
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