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РИА Новости

СК приступил к анализу бортовых самописцев аварийно севшего A321

17:54 22.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следователи приступили к анализу данных изъятых бортовых самописцев самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский-Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована была только одна женщина, остальным помощь оказали амбулаторно.
Пресс-конференция пилотов A321 в аэропорту Жуковский
15 августа, 19:45РИА Новости
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Отмечается, что в рамках дела изучается техдокументация о состоянии аэродромного оборудования.
"Следователи приступили к изучению и анализу данных изъятых бортовых самописцев. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины", - говорится в сообщении.
Следователи завершили работу на месте жесткой посадки самолета, следовавшего рейсом "Москва - Симферополь", отметили в ведомстве.
"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
1 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области.
2 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Это привело к сбоям в работе двигателей.

Крыло самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего 15 августа в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области успешную экстренную посадку после попадания в двигатели птиц
3 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
4 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
5 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Самолет было решено утилизировать.

Работы по эвакуации самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии с места происшествия в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
6 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
7 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
8 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомAirbus A321МоскваМосковская областьПроисшествия
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